Leerstand in Montabaur angehen Für Stadthallenrestaurant wird wieder Pächter gesucht Katrin Maue-Klaeser 02.06.2026, 12:00 Uhr

i Mit einer "Alles muss raus"-Party hat das Restaurant Ambiente in der Montabaurer Stadthalle seine Pforten geschlossen. Katrin Maue-Klaeser

Ambiente-Wirtin Stefanie Hefner verabschiedet sich mit „Alles muss raus“-Party aus der Kreisstadt. Bei Citymanager und Stadtbürgermeisterin haben sich bereits Interessenten für das Restaurant im Haus Mons Tabor gemeldet.

Mit einer „Alles muss raus“-Party hat das Stadthallenrestaurant in Montabaur dichtgemacht. Gastronomin Stefanie Hefner hatte das „Ambiente powered by Tresor“ im Oktober 2025 eröffnet. Im April hat sie den Pachtvertrag zu Ende Mai gekündigt. Die Stadt Montabaur muss nun – zum vierten Mal innerhalb von acht Jahren – einen neuen Pächter suchen.







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