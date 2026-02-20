Fußball im Westerwald geprägt Für Pater Theobald standen Kirche und Sport im Einklang Nadja Hoffmann-Heidrich 20.02.2026, 06:00 Uhr

i Wenige Tage vor seinem überraschenden Tod feierte Pater Theobald Rosenbauer am 2. Februar - im Beisein zahlreicher Gäste - im Haus Helena in Hachenburg noch seinen 92. Geburtstag. Joachim Hahmann

Er war Jugend-Staffelleiter, Trainer mit B-Lizenz und engagierter Schiedsrichter: Pater Theobald Rosenbauer aus der Zisterzienserabtei Marienstatt war ein Mönch mit einer ausgeprägten Fußballliebe

Wenn es zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren an den Sportplätzen der Region hieß, „der Pater kommt“, dann war allen Fußballinteressierten im Bereich Westerwald-Sieg sofort klar, wer als Trainer, Schiedsrichter oder Jugend-Staffelleiter seinen Besuch angekündigt hatte: Pater Theobald Rosenbauer, Mönch der Zisterzienserabtei Marienstatt, hat den Ballsport über Jahrzehnte mitgeprägt.







