Fußball im Westerwald geprägt
Für Pater Theobald standen Kirche und Sport im Einklang
Wenige Tage vor seinem überraschenden Tod feierte Pater Theobald Rosenbauer am 2. Februar - im Beisein zahlreicher Gäste - im Ha
Wenige Tage vor seinem überraschenden Tod feierte Pater Theobald Rosenbauer am 2. Februar - im Beisein zahlreicher Gäste - im Haus Helena in Hachenburg noch seinen 92. Geburtstag.
Joachim Hahmann

Er war Jugend-Staffelleiter, Trainer mit B-Lizenz und engagierter Schiedsrichter: Pater Theobald Rosenbauer aus der Zisterzienserabtei Marienstatt war ein Mönch mit einer ausgeprägten Fußballliebe

Lesezeit 3 Minuten
Wenn es zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren an den Sportplätzen der Region hieß, „der Pater kommt“, dann war allen Fußballinteressierten im Bereich Westerwald-Sieg sofort klar, wer als Trainer, Schiedsrichter oder Jugend-Staffelleiter seinen Besuch angekündigt hatte: Pater Theobald Rosenbauer, Mönch der Zisterzienserabtei Marienstatt, hat den Ballsport über Jahrzehnte mitgeprägt.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren