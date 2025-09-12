In zweieinhalb Jahren hat Wirt Uwe „Schimmi“ Chlebowski seine Musikkneipe mitten in Montabaur zum beliebten Treffpunkt gemacht. Eine tückische Erkrankung zwingt ihn nun dazu, das Lokal aufzugeben. Die Suche nach einem Nachfolger hat begonnen.

Es ist die Musikkneipe in Montabaur – dazu gemacht hat das „Scala“ der Wirt Uwe „Schimmi“ Chlebowski. Seit zweieinhalb Jahren führt er das Lokal am Großen Markt. Nun muss er „Schimmi’s Rock Scala“ aufgeben: Gesundheitliche Gründe zwingen ihn dazu.

Musik ist für Schimmi, so nennen ihn alle, schon immer ein wichtiger Teil seines Lebens. Seit er 15 war, singt er in wechselnden Bands. Und so war es nur konsequent für ihn, das „Scala“ von dem Moment, als er es im April 2023 übernommen hat, zu einer Musikkneipe zu machen. Jeden Monat gab es Livekonzerte und ebenfalls monatlich Karaokeabende, die auch allen Gästen die Möglichkeit boten, sich musikalisch auszuleben.

Beim Kneipenfestival noch mit dabei

Der Kneipier selbst ist immer mittendrin, greift gern auch mal selbst zum Mikro, schenkt dabei Getränke aus und zapft Hachenburger: Die Westerwald-Brauerei ist Verpächter des Lokals, das rund 40 Sitzplätze rund um die Theke und weitere circa 30 Plätze auf dem Platz zu bieten hat – sowie reichlich Stehplätze, die bei den Veranstaltungen immer dicht gefüllt sind.

Bis mindestens Ende Oktober versuchen Schimmi, der jetzt allerdings erst einmal für vier bis sechs Wochen in Reha geht, und seine Freundin und Partnerin Sabine Schmidbauer, die aber ebenfalls gesundheitlich angeschlagen ist, das „Scala“ offenzuhalten: „Sie macht weiter, so gut es geht“, sagt Schimmi. Freitags und samstags ab 18 Uhr sollen Stammgäste genau wie Zufallsbesucher weiter die Möglichkeit haben, die gemütliche Atmosphäre zu genießen – und Musik: Beim Montabaurer Kneipenfestival am Samstag, 4. Oktober, spielt auch im „Scala“ eine Band: Das Duo Schohnzeit sorgt dort ab 21 Uhr für Livemusik.

MS-Schub kam „wie eine Bombe“

Das „Scala“ ist auf Bier zugeschnitten, vorher war Schimmi als zertifizierter Weinfachberater um die Ecke in der Weinbar „Zum Heiligen Geist“ tätig. „Bier auf Wein“ sei ihm anfangs etwas schwergefallen, aber schon bald machte er das „Scala“ zu seinem zweiten Wohnzimmer. Das ist es nun zweieinhalb Jahre lang gewesen. Bis eine heimtückische Krankheit ihn kalt erwischt hat: Um Pfingsten hat er die Multiple-Sklerose-Diagnose bekommen.

Der heftige aktuelle Schub hat ihn getroffen „wie eine Bombe“, sagt der Wirt. Schwindel und Konzentrationsschwierigkeiten machen ihm sehr zu schaffen, an der Montabaurer Kirmes waren die Beschwerden ganz heftig. Seither sind die Öffnungszeiten auf Freitag und Samstag beschränkt. Medikamente und die bevorstehende Reha könnten Linderung bringen, doch eine Rückkehr hinter den Tresen kann Schimmi sich kaum vorstellen: „Stress ist Gift“, hat er gelernt. Und als Selbstständiger körperlich nicht fit zu sein, lässt den wirtschaftlichen Druck wachsen – „eine schlimme Mischung“.

Viel Unterstützung von Gästen und Freunden

Dabei lief das „Scala“ immer besser in den zweieinhalb Jahren, die Chlebowski es geführt hat, nachdem es vorher mehrere Jahre leer stand. Livemusik – Schimmi ist mit seiner aktuellen Band Twilight Cruiser auch mal selbst aufgetreten – und Karaokeabende zogen Scharen von Musikliebhabern an. Neben Getränken kann er warme Snacks servieren, auch das Angebot von Kaffee und Kuchen lief gut, sagt der Kneipier.

Nun ist er froh, dass die Hachenburger Brauerei ihn früher aus dem Pachtvertrag entlassen wird, der eigentlich weitere zweieinhalb Jahre laufen sollte. Die unterstützenden Reaktionen von Gästen und Freunden auf seinen Facebook-Post tun ihm gut. Auch haben sich schon mehrere Interessenten bei ihm gemeldet, die sich einen genossenschaftlich geführten Betrieb vorstellen können, berichtet er. Die Entscheidung über die Neuverpachtung liegt bei der Westerwald-Brauerei.

Interessenten können sich an Uwe „Schimmi“ Chlebowski wenden (E-Mail an uwe.chlebowski@gmx.de), an die Westerwald-Brauerei (E-Mail an info@hachenburger.de) oder an den Montabaurer Citymanager Oliver Krämer (E-Mail an okraemer@montabaur.de).