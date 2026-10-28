Kultdisco kommt ins Kino
Für „Madison“-Film ist schon Hälfte der Tickets weg
So legendär das „Madison“, so beliebt die Revival-Partys: „20 Jahre Madison“ feierten Organisator und DJ Frank Woiton und Hunder
So legendär das „Madison“, so beliebt die Revival-Partys: „20 Jahre Madison“ feierten Organisator und DJ Frank Woiton und Hunderte Besucher im April in der Montabaurer Stadthalle. Mit Traversen ist die sechseckige Tanzfläche der Kultdisco nachempfunden.
Katrin Maue-Klaeser

Kultdisco und Revival-Partys leben auf der großen Leinwand im Capitol-Kino Montabaur noch einmal auf. Die Plätze für die Vorführung am 14. November sind bereits zur Hälfte vergeben. Auch für die „Madison“-Tanznacht im April 2027 gibt es schon Karten.

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So legendär die Kultdisco „Madison“ in den 80ern im unteren Westerwald war, so beliebt sind heute die Revival-Partys: „20 Jahre Madison Revival“ feierten Organisator und DJ Frank Woiton und Hunderte Besucher im April zwei Tage lang in der Montabaurer Stadthalle.
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