Kultdisco kommt ins Kino Für „Madison“-Film ist schon Hälfte der Tickets weg Katrin Maue-Klaeser 28.10.2026, 20:00 Uhr

i So legendär das „Madison“, so beliebt die Revival-Partys: „20 Jahre Madison“ feierten Organisator und DJ Frank Woiton und Hunderte Besucher im April in der Montabaurer Stadthalle. Mit Traversen ist die sechseckige Tanzfläche der Kultdisco nachempfunden. Katrin Maue-Klaeser

Kultdisco und Revival-Partys leben auf der großen Leinwand im Capitol-Kino Montabaur noch einmal auf. Die Plätze für die Vorführung am 14. November sind bereits zur Hälfte vergeben. Auch für die „Madison“-Tanznacht im April 2027 gibt es schon Karten.

So legendär die Kultdisco „Madison“ in den 80ern im unteren Westerwald war, so beliebt sind heute die Revival-Partys: „20 Jahre Madison Revival“ feierten Organisator und DJ Frank Woiton und Hunderte Besucher im April zwei Tage lang in der Montabaurer Stadthalle.







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