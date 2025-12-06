Tradition in Luckenbach Für Familie Kaiser sind Weihnachtsbäume eine Passion Gaby Wertebach 06.12.2025, 12:00 Uhr

i Die komplette Familie Kaiser aus Luckenbach inmitten ihrer Weihnachtsbaumkultur mit dem riesigen, selbst gebauten Schlitten. Karl-Heinz Kaiser

„Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum“ – auch an diesem Weihnachtsfest wird das traditionelle Lied sicherlich wieder in vielen Haushalten gesungen. Wir haben uns bei einem Erzeuger erkundigt, was beim Weihnachtsbaumanbau zu beachten ist.

Weihnachten ohne Weihnachtsbaum, das ist für die meisten von uns undenkbar. Die frühesten Belege für einen geschmückten Tannenbaum im Innern des Hauses stammen von 1570. In einer Zunftchronik der Stadt Bremen wird von einem kleinen Tannenbaum berichtet, der mit Datteln, Äpfeln, Nüssen, Brezeln und Papierblumen behängt und im Zunfthaus zur „allgemeyniglichen Freude“ aufgestellt wurde.







