Landtagswahl im Westerwald Für diese Bewerber können Sie am 22. März stimmen Markus Kratzer 19.01.2026, 07:00 Uhr

i Für den Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) laufen die Fäden in der Verbandsgemeinde Hachenburg zusammen. Bürgermeisterin Gabriele Greis ist hier die Kreiswahlleiterin, ebenso wie ihre Kollegin Alexandra Marzi in Wirges für den Wahlkreis 6 (Montabaur). Röder-Moldenhauer

Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Je vier der zehn Verbandsgemeinden im Westerwaldkreis sind in zwei „reinen“ Wäller Wahlkreisen zusammengefasst. Wir blicken auf die Kandidaten, die sich hier um ein Direktmandat bewerben.

Wer die Wahl hat, hat (mitunter) die Qual. Am 22. März sind auch die Menschen im Westerwaldkreis dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Während die Wähler aus der Verbandsgemeinde Rennerod im Wahlkreis 1 (Betzdort/Kirchen), die aus der VG Höhr-Grenzhausen im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) „auswärts“ gezählt werden, ist die Stimmabgabe in den Wahlkreisen 5 (Bad Marienberg/Westerburg) und 6 (Montabaur) eine reine Westerwälder ...







