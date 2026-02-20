Umfrage in Bad Marienberg
Für die Besucher ist das Marienbad „unverzichtbar“
Winfried Krumm aus Neustadt ist zufrieden mit den Öffnungszeiten und den Preisen im Marienbad in Bad Marienberg.
Winfried Krumm aus Neustadt ist zufrieden mit den Öffnungszeiten und den Preisen im Marienbad in Bad Marienberg.
Gaby Wertebach

Kinder, die schwimmen lernen, Senioren, die proaktiv etwas für ihre Gesundheit tun, Menschen aller Generationen, die Erholung suchen: Die Gründe für einen Besuch im Marienbad sind vielseitig. Für die Besucher ist die Einrichtung sehr wichtig.

Lesezeit 3 Minuten
Schwimmbäder gelten vielerorts als Zuschussbetrieb. Energie, Personal, Instandhaltung – die laufenden Kosten sind hoch. Das Marienbad in Bad Marienberg wird von den beiden Gesellschaftern Stadt und Verbandsgemeinde in der Marienbad GmbH getragen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren