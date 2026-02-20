Kinder, die schwimmen lernen, Senioren, die proaktiv etwas für ihre Gesundheit tun, Menschen aller Generationen, die Erholung suchen: Die Gründe für einen Besuch im Marienbad sind vielseitig. Für die Besucher ist die Einrichtung sehr wichtig.
Lesezeit 3 Minuten
Schwimmbäder gelten vielerorts als Zuschussbetrieb. Energie, Personal, Instandhaltung – die laufenden Kosten sind hoch. Das Marienbad in Bad Marienberg wird von den beiden Gesellschaftern Stadt und Verbandsgemeinde in der Marienbad GmbH getragen.