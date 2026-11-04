WW-Kreis nennt Beispiele Für Autowaschanlagen gelten strenge Vorschriften Nadja Hoffmann-Heidrich 04.11.2026, 19:00 Uhr

i Vor wenigen Tagen hat Sahin Kaya (vorne mit Bürste) in Hachenburg-Altstadt seine SB-Waschanlage eröffnet. Bei der Einweihungsfeier stellte er Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel (vorne links) und den übrigen Gästen auch die umfangreiche Technik der Anlage vor, die zur Einhaltung von bau-, umwelt- und wasserrechtlichen Vorschriften nötig ist. Röder-Moldenhauer

In Hachenburg-Altstadt wurde vor wenigen Tagen eine neue SB-Waschanlage eröffnet. Wir haben bei der Kreisverwaltung nachgefragt, welche Vorschriften für den Bau und Betrieb einer solchen Anlage gelten.

Wer eine Autowaschanlage bauen und betreiben möchte, hat es mit etlichen Auflagen zu tun. Dazu gehören insbesondere baurechtliche, umweltrechtliche und wasserrechtliche Vorschriften, wie die Kreisverwaltung in Montabaur auf Anfrage mitteilt. Auf diese Anforderungen hatte jüngst auch Sahin Kaya hingewiesen, der kürzlich in Hachenburg-Altstadt einen solchen Betrieb eröffnet hat.







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