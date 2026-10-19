Skoda gerät in Gegenverkehr Fünf Verletzte bei Unfall auf L303 bei Helferskirchen 19.10.2026, 09:44 Uhr

i Die Zerstörungen an beiden Fahrzeugen lassen die Wucht des Aufpralls erahnen. Ralf Steube

Heftiger Frontalunfall am Sonntagabend auf der L303 bei Helferskirchen. Eine 22-Jährige verliert die Kontrolle über ihren Skoda und gerät in den Gegenverkehr. Ein Opel-Fahrer kann nicht mehr ausweichen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L303 bei Helferskirchen haben am Sonntagabend fünf Beteiligte Verletzungen erlitten, drei davon wurden schwer verletzt. Eine 22-jährige Westerwälderin war zusammen mit drei Mitfahrern gegen 18.15 Uhr, von Siershahn kommend, in Richtung Helferskirchen unterwegs, als sie laut Polizei 300 Meter vor dem Ortseingang die Kontrolle über ihren Skoda verlor – vermutlich, weil sie ihre Geschwindigkeit auf regennasser ...







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