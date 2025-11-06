Führungen im Keramikmuseum jetzt in Gebärdensprache

Seit zwei Jahren gibt es im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen einen Mediaguide in mehreren Sprachen. Dieser wurde nun erweitert um Gebärdensprache und Leichter Sprache. Möglich macht das eine Spende von 8000 Euro.
Lesezeit 3 Minuten
In der Kulturlandschaft des Westerwaldkreises hat das Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen einen hohen Stellenwert mit Alleinstellungsmerkmalen. Es ist den Verantwortlichen, ob beim Kreis als Träger oder bei der Museumsleitung, ein wichtiges Anliegen, das Angebot auf einem hohen Niveau zu halten, und dabei auch immer noch weiter zu optimieren.