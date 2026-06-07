Gemeinsinn blüht im Westerwald
Frühstück im Freien vereint Hachenburgs Gemeinschaft

Die "Löwentafel" auf dem Alten Markt brachte Menschen verschiedener Generationen zusammen. Gespräche und Skizzen lieferten Impulse für neue Treffpunkte und frische Ideen für das Ehrenamt in Hachenburg.

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Die erste „Löwentafel“ auf dem Alten Markt war ein voller Erfolg. Rund 70 Erwachsene und etwa zehn Kinder folgten am vergangenen Samstag der Einladung der Stadt Hachenburg, der Freiwilligenagentur FEE Hachenburg und des Vereins Kokoko und nahmen an dem gemeinsamen Frühstück unter freiem Himmel teil.

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