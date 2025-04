Der Frühling hat Einzug in die Schusterstadt gehalten. Wenn die Osterbrunnen geschmückt werden (und das nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Stadtteilen), das liebevoll gestaltete „Frühlingsgärtchen“ vor dem historischen Rathaus in Montabaur aufblüht, und die fantasievoll bemalten Rieseneier die Kreisel zieren, dann ist der Lenz im Anmarsch. Der Einzug des Frühlings wird dann in der Westerwälder Kreisstadt in Kooperation von Stadt und Bürgerverein mit der Aktion „Montabaur blüht auf“ begrüßt.

Petrus muss ein Montabaurer sein, oder er meint es zumindest gut mit ihnen („St. Peter“ lässt grüßen), denn das Wetter war dazu geeignet, dass genau an dem Samstag Frühlingsgefühle aufkommen konnten (die Tage danach sollte es ja wieder merklich kühler werden). Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher hieß bei der offiziellen Eröffnung die „frühlingshungrigen“ Menschen willkommen. Und es waren etliche gekommen.

i Die beiden liebenswerten Figuren Hase und Biene flanierten über den Großen Markt und posierten für groß und klein als beliebtes Fotoobjekt. Hans-Peter Metternich

„Besser könnte unsere Aktion ‚Montabaur blüht auf‘ heute Morgen gar nicht starten, denn vom Himmel lacht die Frühlingssonne, es sind angenehme Temperaturen, und ich sehe auch lauter zufriedene Menschen hier vor unserem Rathaus“, freute sich die Stadtbürgermeisterin. „Das frühlingshafte Flair spiegelt sich in unserem Ostergärtchen und in dem Osterbrunnen wider. Für die liebvolle Dekoration sorgt wie immer das Team des städtischen Bauhofes. Ich möchte es daher nicht versäumen, allen Helfern, die die Aktion erst möglich machen, zu danken“, so die Stadtchefin.

Dafür, dass der Frühling auch wirklich wach wird, sorgte der gut gelaunte und beschwingte Musikverein Horressen mit René Neuser als Dirigent an der Spitze. Unterhaltsame Blasmusik erfüllte den Großen Markt, wo der geschmückte Osterbrunnen und das Ostergärtchen schon einmal die Vorfreude auf das kommende Fest weckten. Der Frühling wurde nicht zuletzt auch dadurch präsent, weil der Bürgerverein Frühlingsblüher an die Gäste verteilte. Eine charmante Geste, die dankbar angenommen wurde. Die beiden liebenswerten Figuren Hase und Biene flanierten über den Großen Markt und posierten für groß und klein als beliebtes Fotoobjekt.

i Ein Ei passt immer noch an den frühlingshaft geschmückten Osterkranz. Hans-Peter Metternich

An die Kleinsten hatte man natürlich auch gedacht. So durften die Kinder unter Anleitung des Bürgervereines ein Blumentöpfchen bemalen und anschließend eine Frühlingspflanze darin einsetzen. Einen Eierlauf-Parcours, wo kleine Preise winkten, hatte der Bürgerverein auch abgesteckt, und eine Idee des Citymanagers Oliver Krämer schickte die Kinder auf Ostereiersuche durch die Fußgängerzone.

In der Tourist-Information wurden Osterkörbchen verteilt, und die Geschäfte mit einer Hasenpfote vor dem Eingang sorgten dafür, dass die Körbchen nach und nach voll wurden. Schließlich waren es die „Red Hot Dixie Devils“, die zum Ausklang der Aktion „Montabaur blüht auf“ mit fröhlichen und swingenden Melodien für klingende Unterhaltung sorgten. Montabaur ist gerüstet – der Frühling kann kommen.