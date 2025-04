Niedrige Wasserstände in den Flüssen, erste Waldbrandeinsätze für die Feuerwehren – und das Anfang April. Das sonnige Frühlingswetter hat mit der Trockenheit eine Kehrseite. Doch der dringend nötige Regen ist in Sicht.

Die Sonne strahlt fast permanent, die Temperaturen kratzen tageweise schon an der 20-Grad-Marke. Viele Menschen in der Region genießen derzeit den Frühstart in die Freiluftsaison. Doch das Jahreszeit-untypische Wetter hat auch eine Kehrseite: Seit Beginn des meteorologischen Frühlings Anfang März ist viel zu wenig Niederschlag gefallen, wie Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Dienst Wetterkontor bestätigt. Schon mussten die Feuerwehren im Westerwaldkreis zu ersten Waldbränden ausrücken, und besonders die Landwirte dürften den angekündigten Regen herbeisehnen.

Trockenster März seit 1989 im Oberwesterwald

„An der Wetterstation in Hümmerich verzeichnen wir den trockensten März seit 2014“, erklärt Schmidt auf Nachfrage unserer Zeitung. Bislang fielen lediglich 14 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, und im April ist bislang kein Tropfen Regen hinzugekommen. Noch alarmierender sind die Werte für die Station in Bad Marienberg, wo Wetterkontor den trockensten Frühjahrsstart seit mindestens 1989 verzeichnet.

Bemerkbar macht sich das auch bereits an den Pegelständen der Flüsse im Westerwaldkreis. Der Pegelstand der Nister in Heimborn beträgt am Freitagmittag lediglich noch 22 Zentimeter und nähert sich damit dem mittleren niedrigsten Wert von 19 Zentimetern an.

„Zumindest scheinen die Trockenheit und Dürre dann in der Karwoche zu enden“

Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt

Doch mit dem von Sonntag, 13. April, an wieder wechselhafteren Wetter wird es auch wieder regnen, kündigt der Meteorologe an. Wie viel sei zwar noch nicht klar. „Zumindest scheinen die Trockenheit und Dürre dann in der Karwoche zu enden“, so Schmidt.

Und so fällt der Rückblick auf das gesamte Märzwetter aus: Insgesamt fiel der Monat bei viel Sonnenschein sehr mild aus. Besonders mild war die Phase zwischen dem 6. und 10. März sowie zum Beginn der dritten Dekade. Am 21. März stiegen die Temperaturen dabei auf den Höchstwert von 20,5 Grad.

Märztage begannen meist recht kalt

Demgegenüber standen auch kühle Phasen. Polare Kaltluft sorgte zum Beispiel zu Beginn des zweiten Drittels für einen Temperatursturz. In den folgenden Tagen blieb es dann recht kühl. Der kälteste Tag des Monats war mit nur 4 Grad der 12. März. An zehn Tagen gab es in den Nächten auch noch Frost. Die kälteste Temperatur des Monats wurde mit minus 2,5 Grad in der Nacht zum 18. März registriert. Etliche Tage im März waren also geprägt von recht kaltem Beginn und sehr milden Temperaturen am Nachmittag.

Die mittlere Temperatur lag im März bei 7,5 Grad und damit 2,1 Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Im Verlauf des Monats sorgten mehrere Hochdruckgebiete für trockenes Wetter. Lediglich zu Beginn der zweiten Dekade und im Laufe des letzten Monatsdrittels gab es nennenswerte Niederschlagsmengen. Insgesamt wurden am Ende aber nur 14 Liter pro Quadratmeter gemessen. Im Vergleich zum langjährigen Mittel kamen damit nur 21 Prozent der sonst üblichen Niederschlagsmenge zusammen. Im Gegensatz dazu war es mit 208 Stunden überdurchschnittlich sonnig. Das Soll wurde im März um 66 Prozent übertroffen. Ähnliche Werte werden normalerweise nur in den Sommermonaten erreicht.