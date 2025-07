Ein Blick auf die Entwicklung des einstigen Wasserrückhaltebeckens, das zum See wurde. Gerhard Krempel erinnert sich an die Politik, die das ermöglichte – und kritisiert den derzeitigen Status quo als Trauerspiel.

Das „Trauerspiel“ Wiesensee weckt bei so manchem Westerwälder wehmütige Erinnerungen an die Zeit, als alles dafür getan wurde, um den See als touristischen Magneten der Region zum Blühen zu bringen. Ein Blick in die wechselhafte Geschichte des Sees lohnt sich. Und die begann schon früh.

Denn bereits im Jahr 1270 wurde bei Stahlhofen und Pottum ein See urkundlich erwähnt. Zum Ende des 18. Jahrhunderts war diese Wasserfläche vollkommen verlandet und zum Sumpfgebiet Seewies geworden. Doch dieser Zustand blieb zum Glück nicht so. Der Westerburger Ehrenbürger Gerhard Krempel erinnert sich noch genau daran, welche politischen Schritte einst dazu führten, dass eine Vision zur Realität wurde – und der Wiesensee zu einem attraktiven touristischen Magneten.

Auch dieses Foto stammt aus dem Archiv von Gerhard Krempel und zeigt, wie er als Abgeordneter gemeinsam mit MdB August Hanz und dem Ortsbürgermeister von Pottum mit Landwirtschaftsminister Otto Meyer das Wasserrückhaltebecken erörtern.

Alles begann damit, so schildert der heute 94-Jährige, dass in den 1960er-Jahren in Pottum ein Wasserrückhaltebecken hergestellt wurde. Er habe damals überlegt, ob man das Becken auch wirtschaftlich für Segler und andere touristische Zwecke nutzen könne, berichtet er und schildert weiter: „Das Landwirtschaftsministerium erklärte mir, dafür sei sauberes Wasser notwendig. Dies erreiche man nur durch eine Ringleitung, bei der zufließende Abwässer in die Kläranlage geleitet wurden. Dies sei aber nur mit Kosten von 1 Millionen D-Mark erreichbar.“

Wiederholt habe er, auch als Abgeordneter (1967 wurde er in den rheinland-pfälzischen Landtag gewählt, dem er bis 1983 angehörte), in jenen Jahren Landesminister vor Ort gehabt. Doch alles nützte nichts, die nötige Investition war einfach zu hoch. Das änderte sich, als es Mitte der 1970er-Jahre in Rheinland-Pfalz eine zentrale Förderung für alle Landkreise gab. „Als Abgeordneter habe ich dann erreicht, dass die ganze Fördersumme für den neugebildeten Westerwaldkreis dem Wiesensee gewährt wurde“, schildert Krempel weiter. Die Landesregierung habe die wirtschaftliche Entwicklung im Oberwesterwald fördern wollen, der Ministerpräsident und die Minister kümmerten sich darum. „Die Ringleitung und der weitere Ausbau konnten daher auch ohne weiteren bürokratischen Aufwand hergestellt werden“, erinnert sich Gerhard Krempel.

Die DLRG fährt Wirtschaftsminister Heinrich Holkenbrink, den Abgeordneten Hoppe und Helmut Schönberger über den Wiesensee, sagt Gerhard Krempel zu diesem Foto.

Dazu schildert Rüdiger Klees in den Schriften des Stadtarchivs Westerburg, Heft 1 (Gerhard Krempel, Westerburger Ehrenbürger; Seite 24): „Den Wiesensee touristisch zu nutzen, war nur möglich, wenn die Abwasser der umliegenden Gemeinden nicht mehr in den See geleitet wurden. Eine Ringleitung rund um den See mit Ableitung bis zur Abwasserleitung der Stadt Westerburg sollte das Problem lösen. Als Bundeskanzler Helmut Schmidt von 1976 bis 1978 ein Konjunkturprogramm auslöste, konnte Gerhard Krempel zehn Millionen Mark für den Bau der Ringleitung erwirken.“

Alles wurde dafür getan, um den Wiesensee mit Hotel und Sportgelände zu einem attraktiven touristischen Höhepunkt werden zu lassen. „Eine wirtschaftsschwache Region hat viel geerntet“, blickt Krempel auf diese Zeit zurück, als er sich als Abgeordneter gemeinsam mit Joachim Hörster (der 1972 bis 1983 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westerburg war), Helmut Schönberger und der Ortsgemeinde Pottum für diese Vision einsetzte.

Hoffnung bleibt

Als ein „Trauerspiel“ kritisiert der Ehrenbürger die jetzige Lage: „Jetzt stirbt der See und seine Anlagen und Betriebe. Das Becken ist leer – doch die Akten füllen sich dank einer ausufernden Bürokratie mit Verordnungen und teuren Gutachten. Die Landesregierung kümmert sich nicht um das dahinsiechende Projekt. Der Ministerpräsident weiß nichts von dem wirtschaftlichen Niedergang im Oberwesterwald.“ Bleibt die Hoffnung, dass vielleicht doch noch mal „jemand den Wasserhahn aufdreht“.