Wo sonst später geerntet wird, rollen jetzt Mähdrescher durchs goldene Korn: Die Hitze treibt die Ernte voran. Landwirte feiern frühe Reife – und blicken zugleich sorgenvoll auf Wetterkapriolen und knappe Erträge.
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Unterhalb der Ortslage von Heilberscheid ist ein gewaltiges gelbes Ungetüm unterwegs. Es bewegt sich durch die goldgelben Getreidefelder, mäht und drischt die Wintergerste und spuckt eine dicke Schwade Stroh aus, deren Menge so groß ist, dass auch der 375-PS-Mähdrescher manchmal kurz stoppen muss.