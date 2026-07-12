Goldreife früher als erwartet Frühe Gerstenernte im Westerwald trotz Wetterkapriolen Markus Müller 12.07.2026, 12:00 Uhr

i Mit einer Arbeitsbreite von 7,40 Meter kommt der Heilberscheider Landwirt Andreas Schönberger mit seinem Mähdrescher bei der Ernte der Wintergerste schnell voran. Markus Müller

Wo sonst später geerntet wird, rollen jetzt Mähdrescher durchs goldene Korn: Die Hitze treibt die Ernte voran. Landwirte feiern frühe Reife – und blicken zugleich sorgenvoll auf Wetterkapriolen und knappe Erträge.

Unterhalb der Ortslage von Heilberscheid ist ein gewaltiges gelbes Ungetüm unterwegs. Es bewegt sich durch die goldgelben Getreidefelder, mäht und drischt die Wintergerste und spuckt eine dicke Schwade Stroh aus, deren Menge so groß ist, dass auch der 375-PS-Mähdrescher manchmal kurz stoppen muss.







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