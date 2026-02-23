Baustelle bei Montabaur
Frostschäden an A3 erfordern weitere Nachtschicht
Ein Hinweisschild auf die A3 in Montabaur.
Thorsten Ferdinand

Der wechselhafte Winter mit seinem häufigen Wechsel von Frost- und Tauwetter hat auf den Straßen im Westerwald sichtbare Spuren hinterlassen. Laut Autobahn GmbH war er auch eine Hauptursache für die aktuelle A3-Baustelle bei Montabaur.

Die seit dem Wochenende laufenden Reparaturarbeiten an der A3 bei Montabaur sollen bis Dienstagmorgen, 24. Februar, abgeschlossen sein. Hauptursache der Fahrbahnschäden war laut der Autobahn GmbH die wechselhafte Witterung der vergangenen Wochen mit wiederkehrendem Frost- und Tauwetter.

