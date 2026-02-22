Ein Abend voller Musik
Frohsinn Wirges bietet einen Abend voller Chorgesang
Die „German Gents“ aus Berlin zelebrierten in Wirges Quartettgesang vom Allerfeinsten – gepaart mit einem gehörigen Spaßfaktor.
Hans-Peter Metternich

Die Sängervereinigung „Frohsinn Wirges“ hatte zu einem besonderen Chorabend geladen und als Gäste das A-Capella-Quartett „German Gents“ aus Berlin sowie das Frauenensemble „Encantada“ aus Neunkirchen eingeladen.

Lesezeit 3 Minuten
Das Bürgerhaus in Wirges war am Freitagabend voll besetzt. 700 Freunde niveauvollen Chorgesanges waren der Einladung der Sängervereinigung Frohsinn Wirges gefolgt. Nach dem erfolgreichen Metal-Chor-Konzert vor gut einem Jahr mit über 800 Besuchern wollten die Gastgeber an diesen Erfolg anknüpfen und erneut vor ausverkauftem Haus singen.

