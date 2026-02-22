Die Sängervereinigung „Frohsinn Wirges“ hatte zu einem besonderen Chorabend geladen und als Gäste das A-Capella-Quartett „German Gents“ aus Berlin sowie das Frauenensemble „Encantada“ aus Neunkirchen eingeladen.
Das Bürgerhaus in Wirges war am Freitagabend voll besetzt. 700 Freunde niveauvollen Chorgesanges waren der Einladung der Sängervereinigung Frohsinn Wirges gefolgt. Nach dem erfolgreichen Metal-Chor-Konzert vor gut einem Jahr mit über 800 Besuchern wollten die Gastgeber an diesen Erfolg anknüpfen und erneut vor ausverkauftem Haus singen.