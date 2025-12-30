Waschen, Schneiden, Laden Friseursalon aus Girod lockt E-Auto-Fahrer an Thorsten Ferdinand 30.12.2025, 17:00 Uhr

i Sophie Steden und Kevin Heibel an der E-Ladestation vor dem Friseursalon "Das Schnitthandwerk" in Girod. Thorsten Ferdinand

Sie sind leise, umweltfreundlich und günstig im Verbrauch: E-Autos bieten ihren Nutzern viele Vorteile, wenn es genügend Ladestationen gibt. Der Friseursalon „Das Schnitthandwerk“ aus Girod setzt jetzt ein Zeichen.

Wer sich für einen Haarschnitt in Girod entscheidet, kann in der Zwischenzeit sein E-Auto auf dem Parkplatz des Friseursalons aufladen. Diese ebenso einfache wie praktische Idee haben Friseurmeisterin Sophie Steden und ihr Freund Kevin Heibel kurz vor Weihnachten umgesetzt – und damit eine Lücke in der E-Lade-Landkarte im Westerwald geschlossen.







