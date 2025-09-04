Die Orgel in der Kirche in Meudt wurde generalüberholt. Musikalisch wird der Abschluss der Arbeiten am 27. September gefeiert. Am 14. September gibt’s bei einer Führung interessante Informationen zu dem Instrument – für Kinder und Erwachsene.

Die Königin der Instrumente in der katholischen Kirche in Meudt wurde vor einiger Zeit einer „Schönheitsbehandlung“ unterzogen. Dieses „Lifting“ der denkmalgeschützten Orgel, will heißen eine Generalüberholung mit technischer Instandsetzung und Reinigung, war nur deshalb möglich, weil der Förderverein zur Erhaltung der Kirche St. Petrus Meudt tief in die Tasche gegriffen hat.

i Die Orgel in Meudt. Hans-Peter Metternich

Die Orgel ist seit dieser Zeit ihrer Bestimmung, zum Lobe Gottes ihre Stimme zu erheben, gerecht geworden. Allerdings eher im Verborgenen auf der Empore. Jetzt soll das Instrument auf Initiative des Organisten Antonius Wolf auch der Öffentlichkeit näher gebracht werden – klingend und „physisch“ am Sonntag, 14. September, 15 Uhr, mit einer musikalischen Geschichte und mit einer Führung für Kinder und Erwachsene.

Unter dem Motto „Die heitere Orgel“ hat Antonius Wolf die Orgelführung in eine charmante Geschichte um die Kirchenmaus Stanislaus und den Holzwurm Willi mit Orgelintermezzi verpackt. Am Ende sind alle eingeladen, die Kirchenorgel einmal aus der Nähe anzuschauen. Eine spannende Sache, nicht zuletzt, weil der Organist einiges über die Orgel im Meudter Gotteshaus erzählen wird.

i Der Spieltisch der Meudter Orgel steht nach der Renovierung jetzt in der Mitte der Empore. Hans-Peter Metternich

Mit einem Orgelkonzert in der Kirche St. Petri Thronerhebung in Meudt wird am Samstag, 27. September, 19 Uhr, der Abschluss der Renovierung der Wagenbach-Orgel sozusagen klingend gefeiert. Der Limburger Domorganist Carsten Igelbrink wird Werke verschiedener Epochen intonieren.

Igelbrink, 1970 in Osnabrück geboren, studierte katholische Kirchenmusik an der Musikhochschule in Lübeck bei den Professoren Domorganist Hartmut Rohmeyer (Orgel), Hans Gebhard und Gerd Müller-Lorenz (Chor- und Orchesterleitung), Hans Darmstadt (Komposition) und Franz-Josef Einhaus (Gesang). 1999 schloss er sein Studium mit dem A-Examen ab. Veranstalter dieses Konzertes ist die Pfarrei St. Laurentius Nentershausen.

Der Eintritt ist frei. Spenden für die Innenrenovierung der Kirche werden gern entgegengenommen.