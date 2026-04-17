Bauarbeiten haben begonnen: Friedrichstraße in Hachenburg wird umgestaltet
Bauarbeiten haben begonnen
Friedrichstraße in Hachenburg wird umgestaltet
Um die Aufenthaltsqualität in der Friedrichstraße zu erhöhen und die Wegeführung zwischen Innenstadt und Burggarten zu verbessern, laufen derzeit in Hachenburg Bauarbeiten.
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In der Hachenburger Innenstadt, im Bereich Johann-August-Ring/Friedrichstraße, haben vor wenigen Tagen die angekündigten Bauarbeiten im Rahmen der Stadtkernsanierung begonnen. Die Neugestaltung der Friedrichstraße – ausgangs der Owwergass – markiert laut Stadtverwaltung zugleich den Auftakt für weitere Baumaßnahmen zwischen der historischen Innenstadt und dem Burggarten, die in naher Zukunft anstehen.