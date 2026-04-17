Bauarbeiten haben begonnen Friedrichstraße in Hachenburg wird umgestaltet 17.04.2026, 17:00 Uhr

i Der Bereich zwischen dem Gasthaus Zur Sonne und dem Eingang zur Owwergass in Hachenburg ist derzeit für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der Grund sind Arbeiten im Rahmen der Stadtkernsanierung. Röder-Moldenhauer

Um die Aufenthaltsqualität in der Friedrichstraße zu erhöhen und die Wegeführung zwischen Innenstadt und Burggarten zu verbessern, laufen derzeit in Hachenburg Bauarbeiten.

In der Hachenburger Innenstadt, im Bereich Johann-August-Ring/Friedrichstraße, haben vor wenigen Tagen die angekündigten Bauarbeiten im Rahmen der Stadtkernsanierung begonnen. Die Neugestaltung der Friedrichstraße – ausgangs der Owwergass – markiert laut Stadtverwaltung zugleich den Auftakt für weitere Baumaßnahmen zwischen der historischen Innenstadt und dem Burggarten, die in naher Zukunft anstehen.







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