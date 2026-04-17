Bauarbeiten haben begonnen
Friedrichstraße in Hachenburg wird umgestaltet
Der Bereich zwischen dem Gasthaus Zur Sonne und dem Eingang zur Owwergass in Hachenburg ist derzeit für den motorisierten Verkeh
Der Bereich zwischen dem Gasthaus Zur Sonne und dem Eingang zur Owwergass in Hachenburg ist derzeit für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der Grund sind Arbeiten im Rahmen der Stadtkernsanierung.
Röder-Moldenhauer

Um die Aufenthaltsqualität in der Friedrichstraße zu erhöhen und die Wegeführung zwischen Innenstadt und Burggarten zu verbessern, laufen derzeit in Hachenburg Bauarbeiten.

Lesezeit 2 Minuten
In der Hachenburger Innenstadt, im Bereich Johann-August-Ring/Friedrichstraße, haben vor wenigen Tagen die angekündigten Bauarbeiten im Rahmen der Stadtkernsanierung begonnen. Die Neugestaltung der Friedrichstraße – ausgangs der Owwergass – markiert laut Stadtverwaltung zugleich den Auftakt für weitere Baumaßnahmen zwischen der historischen Innenstadt und dem Burggarten, die in naher Zukunft anstehen.

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