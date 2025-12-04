Friedrich Giehl aus Nister: „Der Kaiser war mein Pate!“

Beim siebten Kind einer Familie übernimmt heutzutage der Bundespräsident die Patenschaft. Auch in der Kaiserzeit war eine ähnliche Tradition in Deutschland bereits verbreitet, in deren „Genuss“ damals jedoch nur Jungen kamen.
„Ich bin der kleine Gernegroß, 4 Jahre und ½ bloß. Ach, dacht ich, ich bin nicht mehr klein. Ich will zu meinem Brüderlein. Der ist mir aber viel zu weit – drum lauf ich nach meinem Paten nach Mainz. Gruß von Eltern und Geschwistern und deinem kleinen Fritzchen.