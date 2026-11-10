Aktuell sind auf dem Friedhof der Stadt Montabaur gleich zwei Gebäude gesperrt: die alte Kapelle und die öffentliche Toilettenanlage in der Aussegnungshalle. Das soll sich jedoch in nicht allzu ferner Zukunft ändern.
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Die Stadt Montabaur will zwei Gebäude auf ihrem Friedhof instandsetzen lassen. Dabei handelt es sich um die alte Kapelle im Zentrum des großen Gottesackers sowie um die Toilettenanlage in der Friedhofshalle, die aufgrund eines Entwässerungsschadens schon seit Monaten gesperrt ist.