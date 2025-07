Friedhofsgebühren in Montabaur steigen massiv

Zwölf Jahre lang wurden in Montabaur die Friedhofsgebühren nicht erhöht. Nun steigen sie auf einen Schlag massiv. Anlass ist eine Beanstandung durch den Landesrechnungshof.

Die Friedhofsgebühren in der Stadt Montabaur steigen massiv. Das hat der Montabaurer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Für die meisten Bestattungsformen beträgt die Erhöhung mehr als 100 Prozent. Gleiches gilt für die Nutzungsgebühren der Friedhöfe und der Trauerhallen.

Wer die Nutzungsrechte für ein neues Doppelerdgrab erwerben möchte, muss inklusive der Bestattungsgebühren mit Kosten von mehr als 10.000 Euro rechnen, „und da ist das Trauerkaffee noch nicht einmal enthalten“, wie CDU-Fraktionssprecher Peter Hülshörster betonte. Die neuen Gebührensätze gelten für den städtischen Friedhof sowie für die Friedhöfe in den Stadtteilen.

Gebühren decken nicht einmal ein Drittel der Kosten

Der Stadtrat sah sich zu einer Gebührenerhöhung gezwungen, nachdem der Landesrechnungshof die Einnahmesituation beanstandet hatte. Zuletzt waren die Friedhofsgebühren in der Wäller Kreisstadt im Jahr 2013 angehoben worden. „Wir müssen etwas machen“, erklärte deshalb Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher.

Markus Kuch von der VG-Verwaltung in Montabaur präsentierte die Zahlen, die als Grundlage der Entscheidung dienten. Demnach deckten die Einnahmen aus den Nutzungsgebühren zuletzt nur noch etwa 27 Prozent der jährlichen Ausgaben für die Friedhöfe. Mit der Erhöhung soll ein Deckungsgrad von rund 50 Prozent erreicht werden. „Eigentlich müssen die Friedhöfe zu 100 Prozent aus den Gebühren finanziert werden“, sagte Kuch. Doch das wollte man den Bürgern nicht zumuten. Ein Zuschussbetrieb bleiben sie daher auch in Zukunft.

i Klassische Wahlgrabstätten für Erdbestattungen werden besonders teuer. Thorsten Ferdinand

Montabaur ist nicht die einzige Kommune, bei der der Landesrechnungshof die Finanzierung der Friedhöfe beanstandet hat. Zahlreiche andere Städte und Gemeinden im Land haben deshalb entweder schon vor Kurzem die Gebühren erhöht oder bereiten einen entsprechenden Beschluss vor. Für sie rächt sich nun, dass man die Gebührensatzungen lange Zeit nicht angefasst hat.

Eigentlich wäre es ratsam, die Gebühren alle zwei oder drei Jahre anzupassen, meinte Kuch. Denn in diesem Rhythmus werden die Arbeiten für den Aushub der Gräber neu ausgeschrieben. Derzeit berechnet das beauftragte Unternehmen für den Aushub bei einer Sargbestattung 1725 Euro. Laut Gebührensatzung wurden dafür bislang aber nur 613 Euro in Rechnung gestellt. In Zukunft werden es 1300 Euro sein.

„Eigentlich müssen die Friedhöfe zu 100 Prozent aus den Gebühren finanziert werden.“

Markus Kuch von der VG-Verwaltung.

Obwohl nahezu alle Ausschuss- und Ratsmitglieder der Meinung waren, dass die Gebührenerhöhung unvermeidlich ist, gab es auch ein paar kritische Bemerkungen. Susanne Görg (CDU) etwa äußerte die Befürchtung, dass sich künftig noch mehr Menschen gegen eine Bestattung auf einem der städtischen Friedhöfe entscheiden könnten, wenn die Gebühren derart deutlich steigen. Schon jetzt ziehen einige Menschen eine Beisetzung in einem Bestattungswald vor. Ein neues Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz soll den Angehörigen künftig sogar ermöglichen, die Asche eines Verstorbenen mit nach Hause zu nehmen. Das umstrittene Gesetz ist aber noch nicht beschlossen.

Wenn sich aufgrund der Kostenerhöhung noch mehr Menschen gegen eine Bestattung auf den städtischen Friedhöfen entscheiden, wird das finanzielle Defizit womöglich sogar noch größer, warnte Christof Frensch (FWG). Markus Kuch verwies in diesem Zusammenhang allerdings darauf, dass Erdbestattungen auch in Zukunft nur auf Friedhöfen gestattet sind. Da die inzwischen üblichen Urnenbestattungen weiterhin deutlich günstiger sind, dürfte der Kostenvergleich aus seiner Sicht nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Ruhezeiten werden auf Wunsch verkürzt

Dass sich die Bestattungskultur wandelt, zeigte noch eine weitere Entscheidung des Stadtrats: Auf Anregung der Verwaltung beschloss das Gremium, die vorgeschriebene Ruhezeit auf den Friedhöfen von 30 auf 20 Jahre zu verkürzen. Laut Kuch fragen immer häufiger Angehörige nach, ob eine Einebnung früher möglich sei. Wo zuvor ein Sarg bestattet wurde, sollen bei verkürzter Ruhezeit aber ausschließlich Urnengräber angelegt werden, weil Knochen im Boden nach 20 Jahren unter Umständen noch nicht vollständig verwest sind. Eine Verlängerung der Nutzungsdauer ist auf Wunsch weiterhin möglich.