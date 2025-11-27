Freundin startet Spendenaktion für Selterser Familie 

Der Verlust ihrer geliebten Tyra reißt eine schmerzliche Lücke in das Leben der Familie Eiers. Mitfühlende Menschen aus der Region stehen ihnen bei. Aus Trauer erwächst nun eine Welle der Spendenbereitschaft – dank Nicole Stutzman.
Schmerz und Kummer sind nach wie vor riesig. Familie Eiers hat durch einen Beißvorfall ihre geliebte Windhundmischlingshündin verloren. Ein nicht angeleinter Hund hatte Tyra in Selters in Höhe des Baumarktes zweimal angegriffen und sich in sie verbissen, bis sie blutend und bewegungslos am Boden lag.