Hilfe für Bedürftige in Kerala Freundeskreis unterstützt indische Schwestern Hans-Peter Metternich 17.08.2026, 12:00 Uhr

i Damit diese Institution nicht in Vergessenheit gerät, erinnerte der Katharina-Kasper-Freundeskreis beim Fest der Begegnung mit einem „echten“ indischen Verkaufswagen, den Heinz Roth vor Jahren nach Originalvorbildern konstruiert hatte, daran, dass die Vereinigung sich nach wie vor für die Unterstützung der Arbeit der Schwestern in Indien einsetzt. Hans-Peter Metternich

Der Freundeskreis Katharina Kasper trägt die Partnerschaft mit den Dernbacher Schwestern weiter und wirbt für Spenden. Bildung, medizinische Hilfe und Landwirtschaft sollen vor Ort Selbsthilfe und Perspektiven schaffen.

26 Jahre lang flossen aus der Pfarrei St. Bonifatius Wirges mehr als 565.000 Euro in die Partnerschaft mit den Armen Dienstmägden Jesu Christi (ADJC) in Indien. Die Pfarrer Winfried Karbach und Ralf Plogmann haben in ihrer aktiven Zeit als Pfarrer der Wirgeser Pfarrei die Partnerschaft mit dem Ziel begleitet, die Arbeit der Schwestern in ihrem unmittelbaren Dienst an benachteiligten Menschen zu unterstützen und zu fördern.







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