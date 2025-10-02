In den Irak abgeschoben Freunde im Westerwald kämpfen für Ramzi Nabis Rückkehr 02.10.2025, 19:00 Uhr

i Ramzi Awat Nabi (links) wurde im August in sein Heimatland Irak abgeschoben. Sein Bruder Bilal Awat Nabi kämpft mit Unterstützung vieler Freunde dafür, dass er nach Deutschland zurückkehren kann. Beide Brüder haben 2022 an der BBS Westerburg ihr Abitur gemacht. Zu der Zeit wohnten sie in Westernohe. Kerstin Doppstadt

Nach dem Abitur an der BBS Westerburg träumte Ramzi Awat Nabi von einer beruflichen Zukunft in Deutschland. Doch jetzt wurde der Iraker in sein Heimatland abgeschoben. Dagegen gibt’s auch im Westerwald Protest.

Bilal Nabi ist immer noch entsetzt über das, was seinem Bruder Ramzi widerfahren ist: Mitten in einer Nacht im August wurde er von Polizisten in seinem Studentenwohnheim in Stuttgart geweckt und anschließend in sein Heimatland Irak abgeschoben. Bilal und Ramzis Kommilitonen wurden durch die Aktion ebenfalls wach und flehten die Beamten an, von ihrem Tun abzulassen – vergeblich.







