Nach dem Abitur an der BBS Westerburg träumte Ramzi Awat Nabi von einer beruflichen Zukunft in Deutschland. Doch jetzt wurde der Iraker in sein Heimatland abgeschoben. Dagegen gibt’s auch im Westerwald Protest.
Bilal Nabi ist immer noch entsetzt über das, was seinem Bruder Ramzi widerfahren ist: Mitten in einer Nacht im August wurde er von Polizisten in seinem Studentenwohnheim in Stuttgart geweckt und anschließend in sein Heimatland Irak abgeschoben. Bilal und Ramzis Kommilitonen wurden durch die Aktion ebenfalls wach und flehten die Beamten an, von ihrem Tun abzulassen – vergeblich.