Drei besondere Ereignisse feierte die Freiwillige Feuerwehr Weltersburg an einem Festtag, zu dem sich viele Gäste einfanden. Neben der Einweihung des Anbaus des Feuerwehrgerätehauses stand auch die offizielle Indienststellung eines neuen Einsatzfahrzeuges sowie das zehnjährige Bestehen der First-Responder-Gruppe (FRG) auf dem Programm.

Wehrführer Gerd Holzbach hieß neben den Aktiven und der Jugendfeuerwehr auch zahlreiche Ehrengäste willkommen. Sein besonderer Dank galt neben Ewald Habel, der zum dritten Male als Schirmherr fungierte, den Firmen, die in den vergangenen Monaten auf unterschiedliche Weise Unterstützung leisteten.

i Ein Blick in das neue, modern ausgestattete Feuerwehrgerätehaus. Ulrike Preis

„Wir sind als Wehrführung stolz, eine solche Truppe führen zu dürfen. Vielen Dank euch allen“, sprach er seine Mannschaft an. Die Mitglieder der FFW Weltersburg hatten insgesamt rund 3500 Stunden – „ohne die schlaflosen Nächte des ein oder anderen“ - Freizeit in den Anbau fließen lassen. Ein solches Projekt sei nur mit dem Ehrgeiz der Mannschaft zu schaffen, betonte Holzbach. Sein Dank galt dem Bürgermeister der VG Westerburg, Markus Hof, der als Träger der Wehr 75.000 Euro für die Materialkosten zur Verfügung gestellt hatte.

Wie Holzbach, der seit 36 Jahren als Wehrführer fungiert, in seiner Rede verdeutlichte, kommen seine 30 Aktiven üblicherweise bei Übungen, Lehrgängen oder an der Einsatzstelle zusammen. „In den vergangenen 16 Monaten trafen wir uns sehr häufig zu Arbeiten, die eigentlich mit dem Feuerwehrdienst wenig zu tun haben“, berichte er weiter.

i Das neue Einsatzfahrzeug der First Responder Gruppe der FFW Weltersburg Ulrike Preis

Er hielt Rückblick auf das im Mai 1989 in Dienst gestellte Feuerwehrhaus. Ein erster Anbau erfolgte im Jahr 2017. „So, jetzt haben wir Platz – dachten wir“, sagte er und fuhr schmunzelnd fort: „Und siehe da, nach einiger Zeit war es wieder zu klein. Durch die Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die First Responder Gruppe und die Neubeschaffung des TSF W wurde die Sache schon wieder sportlich“, gab Holzbach zu bedenken.

Im Jahr 2022 fand eine Begehung der Feuerwehrgerätehäuser in der VG Westerburg statt, und der FFW Weltersburg wurde vorgeschlagen, einen Anbau ins Auge zu fassen. „Nach Rücksprache mit der Ortsgemeinde und der Mannschaft fiel unser Entschluss: Auf geht’s!“ Der Stein kam ins Rollen.

i Für Ursula Wörsdörfer aus Salz war es ein ganz besonderer Moment, sie wurde zum ersten Ehrenmitglied der FRG ernannt. Ulrike Preis

Die Bauleitung übernahm der stellvertretende Wehrführer Markus Dasbach. „Du hast einen super Job gemacht“, bedankte sich Holzbach für dessen besonderes Engagement. Dank galt auch Karl Dasbach, Hubert Antweiler und Hubert Benten. Vom Tiefbau, über Maurer- und Dachdeckerarbeiten bis hin zur modernen Fassade führten die Wehrleute sämtliche Gewerke in Eigenleistung aus. „Und siehe da, nach einem Jahr, als der Baggerlöffel in die Erde ging, sind wir fertig“, stellte der Wehrführer mit einem Blick in die Runde zufrieden und voller Stolz fest.

Über den Werdegang der First Responder Gruppe, berichtete deren Leiter Michael Dasbach. 50 Einsätze waren es im ersten Jahr und 80 im zweiten. In den vergangenen zehn Jahren wurden sie 1200 Mal alarmiert, durchschnittlich 160- bis 170-mal im Jahr. Durch die Vielzahl der Einsätze und immer steigender Ausrüstung wurde dem Vorhaben, ein neues Einsatzfahrzeug zu beschaffen, zugestimmt.

i Die Gastgeber feierten zusammen mit vielen Gästen das besondere Feuerwehrfest. Ulrike Preis

Nach vielen Monaten Suche entschieden sie sich für einen ausgemusterten „Polizei-Bulli“, Baujahr 2012. Der silberne VW-T5 der Polizei NRW sollte aber noch entsprechend hergerichtet werden. „Wir sind in der glücklichen Lage, in den eigenen Reihen auf einen echt motivierten Pool an Fachleuten aus vielen Bereichen zurückgreifen zu können“, hob Dasbach hervor und fuhr fort: „Das Projekt First-Responder Weltersburg lebt, außer vom persönlichen Engagement der Einsatzkräfte, vor allem von der Vielzahl an kleinen und großen Spenden und für jede einzelne davon sind wir unendlich dankbar“.

Kaplan Matthias Thiel nahm nun die Segnung des Anbaus und des neuen Einsatzfahrzeuges vor. Für Ursula Wörsdörfer aus Salz war es nun ein ganz besonderer Moment, sie wurde zum ersten Ehrenmitglied der FRG ernannt.