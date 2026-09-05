Brandschutz im Westerwald
Freiwillige Feuerwehr Wallmerod löscht seit 125 Jahren 
Wehrführer Marco Schaaf (Mitte), sein Stellvertreter Max Adler (links) und Jörg Wörsdörfer, Vorsitzender des Fördervereins, präs
Wehrführer Marco Schaaf (Mitte), sein Stellvertreter Max Adler (links) und Jörg Wörsdörfer, Vorsitzender des Fördervereins, präsentieren das T-Shirt zum 125. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Wallmerod.
Markus Müller

Die Brandschützer feiern im September drei Tage lang ihr Gründungsfest. Das runde Jubiläum gibt Anlass, auf die Geburtsstunde und die Entwicklung zu schauen, bevor die Feier beginnt, die sich die Aktiven kräftig verdient haben. 

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1889 vernichtete ein Großbrand die Wohn- und Wirtschaftsgebäude von gleich drei Familien in Wallmerod. Diese Katastrophe ereignete sich, weil zu der Zeit organisierte Hilfe nicht üblich war. Der Einsatz war zu dieser Zeit eine Nachbarschaftshilfe, bei der Löscheimer eingesetzt wurden.
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