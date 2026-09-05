Die Brandschützer feiern im September drei Tage lang ihr Gründungsfest. Das runde Jubiläum gibt Anlass, auf die Geburtsstunde und die Entwicklung zu schauen, bevor die Feier beginnt, die sich die Aktiven kräftig verdient haben.
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1889 vernichtete ein Großbrand die Wohn- und Wirtschaftsgebäude von gleich drei Familien in Wallmerod. Diese Katastrophe ereignete sich, weil zu der Zeit organisierte Hilfe nicht üblich war. Der Einsatz war zu dieser Zeit eine Nachbarschaftshilfe, bei der Löscheimer eingesetzt wurden.