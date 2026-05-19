Rückblick auf die Geschichte Freiwillige Feuerwehr Goddert wird 125 Jahre alt Hans-Peter Metternich 19.05.2026, 08:00 Uhr

i Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Goddert können in diesem Jahr ein bedeutendes Jubiläum feiern, denn die Einheit blickt auf 125 Jahre Dienst am Nächsten zurück. Feuerwehr Goddert

Was 1901 mit 23 Männer in Goddert begann, hat sich im Jubiläumsjahr 2026 zu einer Mannschaftsstärke von 31 aktiven Frauen und Männer in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Goddert entwickelt. Wir schauen auf die Geschichte der Wehr.

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Goddert können in diesem Jahr ein bedeutendes Jubiläum feiern, denn die Einheit blickt auf 125 Jahre Dienst am Nächsten zurück. Unsere Zeitung fragte nach, wie alles angefangen hat und wie sich heute die Freiwillige Feuerwehr Goddert darstellt.







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