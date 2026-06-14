Katarina Witt als Glücksbotin Freirachdorf feiert Riesengewinn bei Postcode Lotterie Jörg Niebergall 14.06.2026, 11:14 Uhr

i Ein ganzes Dorf feiert den Lotteriegewinn - und Olympiasiegerin Katarina Witt (2. von rechts) ist bei der Polonaise mittendrin. Jörg Niebergall

Freirachdorf erlebt einen unerwarteten Geldsegen: Nachbarinnen und Nachbarn feiern gemeinsam einen großen Postcode-Lotterie-Gewinn. Beim Nachbarschaftsfest mit prominenter Gastgeberin gab es neben Jubel auch überraschende Fördermittel für den Ort.

Der Juni brachte außergewöhnliches Glück in den Westerwaldkreis: Insgesamt 332 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Postcode Lotterie im Postleitzahlengebiet 56244 dürfen sich über den Monatsgewinn in Höhe von zwei Millionen Euro freuen. Besonders groß war die Freude bei vier Nachbarinnen und Nachbarn aus Freirachdorf.







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