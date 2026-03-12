Entscheidung in VG Wallmerod Freiflächen-PV kommt jetzt 21 Dörfern gemeinsam zugute Markus Müller 12.03.2026, 20:30 Uhr

i Die Vertreter der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Wallmerod haben jetzt den Solidarpakt Freiflächen-Photovoltaik unterzeichnet, hier Bürgermeister Klaus Lütkefedder (links) und stellvertretend Collin Schmidt, Ortschef von Berod bei Wallmerod. Markus Müller

Einen Solidarpakt „Freiflächen-Photovoltaik“ haben die Vertreter aller 21 Dörfer der Verbandsgemeinde Wallmerod am Donnerstagabend unterzeichnet. Für Solarparks gelten damit einheitliche Regeln, und die Einnahmen werden aufgeteilt.

In allen 21 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Wallmerod gelten jetzt für die Errichtung von Solarparks einheitliche Regeln. Und vielleicht noch wichtiger: Auch die Einnahmen werden aufgeteilt. Dazu haben die Vertreter der 21 Dörfer am Donnerstagabend den Solidarpakt „Freiflächen-Photovoltaik“ unterzeichnet.







