Ransbach-Baumbach und Nauort
Freier Eintritt in die Bäder für aktive Feuerwehrleute
Das Freibad in Ransbach-Baumbach liegt malerisch am Wald mit toller Aussicht. Aktive Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde erha
Das Freibad in Ransbach-Baumbach liegt malerisch am Wald mit toller Aussicht. Aktive Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde erhalten nun freien Eintritt. Das hat der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach beschlossen.
Camilla Härtewig

Aktive Feuerwehrleute können künftig kostenlos die Schwimmbäder in Ransbach-Baumbach und Nauort nutzen. Zudem brachte der Verbandsgemeinderat wichtige Projekte für die Realschule plus und die künftige Ferienbetreuung auf den Weg.

Lesezeit 3 Minuten
Die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach erhalten kostenfreien Eintritt ins Freibad Ransbach-Baumbach und ins Hallenbad in Nauort. Das hat der Verbandsgemeinderat einstimmig beschlossen. Wehrleiter und FWG-Mitglied Michael Maurer bedankte sich und fragte, ab wann diese Regelung gilt.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren