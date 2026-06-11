Aktive Feuerwehrleute können künftig kostenlos die Schwimmbäder in Ransbach-Baumbach und Nauort nutzen. Zudem brachte der Verbandsgemeinderat wichtige Projekte für die Realschule plus und die künftige Ferienbetreuung auf den Weg.
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Die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach erhalten kostenfreien Eintritt ins Freibad Ransbach-Baumbach und ins Hallenbad in Nauort. Das hat der Verbandsgemeinderat einstimmig beschlossen. Wehrleiter und FWG-Mitglied Michael Maurer bedankte sich und fragte, ab wann diese Regelung gilt.