Ransbach-Baumbach und Nauort Freier Eintritt in die Bäder für aktive Feuerwehrleute Camilla Härtewig 11.06.2026, 20:00 Uhr

i Das Freibad in Ransbach-Baumbach liegt malerisch am Wald mit toller Aussicht. Aktive Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde erhalten nun freien Eintritt. Das hat der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach beschlossen. Camilla Härtewig

Aktive Feuerwehrleute können künftig kostenlos die Schwimmbäder in Ransbach-Baumbach und Nauort nutzen. Zudem brachte der Verbandsgemeinderat wichtige Projekte für die Realschule plus und die künftige Ferienbetreuung auf den Weg.

Die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach erhalten kostenfreien Eintritt ins Freibad Ransbach-Baumbach und ins Hallenbad in Nauort. Das hat der Verbandsgemeinderat einstimmig beschlossen. Wehrleiter und FWG-Mitglied Michael Maurer bedankte sich und fragte, ab wann diese Regelung gilt.







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