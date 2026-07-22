Landratswahl im Westerwald
Freie Wählerin will die Region noch attraktiver machen
Eine gelungene Verbindung von Wirtschaft, Geschichte und Tourismus sieht Lisa-Marie Jeckel im Stöffel-Park. Die 32-Jährige kandi
Eine gelungene Verbindung von Wirtschaft, Geschichte und Tourismus sieht Lisa-Marie Jeckel im Stöffel-Park. Die 32-Jährige kandidiert für die Freien Wähler um das Amt des Landrats im Westerwaldkreis.
Röder-Moldenhauer

Mit Führungserfahrung und dem Blick von außen will Lisa-Marie Jeckel bei der Landratswahl im Westerwaldkreis punkten. Sie geht für die Freien Wähler ins Rennen und gehört derzeit dem Kreistag im Rhein-Lahn-Kreis an.

Lesezeit 3 Minuten
Sie ist die jüngste der sechs Bewerber um den Chefsessel im Westerwälder Kreishaus und die einzige Kandidatin, die nicht im Kreis lebt: Lisa-Marie Jeckel. Die 32-jährige Rechtsanwältin hat eine Wahlperiode für die Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag gesessen und lebt bei Diez.
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