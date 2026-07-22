Landratswahl im Westerwald Freie Wählerin will die Region noch attraktiver machen Katrin Maue-Klaeser 22.07.2026, 18:34 Uhr

i Eine gelungene Verbindung von Wirtschaft, Geschichte und Tourismus sieht Lisa-Marie Jeckel im Stöffel-Park. Die 32-Jährige kandidiert für die Freien Wähler um das Amt des Landrats im Westerwaldkreis. Röder-Moldenhauer

Mit Führungserfahrung und dem Blick von außen will Lisa-Marie Jeckel bei der Landratswahl im Westerwaldkreis punkten. Sie geht für die Freien Wähler ins Rennen und gehört derzeit dem Kreistag im Rhein-Lahn-Kreis an.

Sie ist die jüngste der sechs Bewerber um den Chefsessel im Westerwälder Kreishaus und die einzige Kandidatin, die nicht im Kreis lebt: Lisa-Marie Jeckel. Die 32-jährige Rechtsanwältin hat eine Wahlperiode für die Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag gesessen und lebt bei Diez.







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