Einbahnstraßenregelung beendet Freie Fahrt: Brücke über A3 bei Mogendorf ist saniert 20.11.2025, 12:30 Uhr

i Es herrscht wieder freie Fahrt zwischen Ransbach-Baumbach und Mogendorf. Camilla Härtewig

Die Einbahnstraßenzeit ist vorbei – und die Region atmet auf. Die sanierte A3-Brücke bei Mogendorf eröffnet wieder freie Fahrt ohne Umwege. Warum das erst der Anfang größerer Baupläne ist, zeigt ein Blick auf die nächsten Projekte.

Schneller als vorausgesagt ist die Baustelle auf der Autobahnüberführung an der A3 zwischen Mogendorf und Ransbach-Baumbach fertiggestellt worden. Am Mittwoch ist die einspurige Verkehrsführung im Bereich der Brücke abgebaut worden, teilt die zuständige Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit.







