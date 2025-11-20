Freie Fahrt: Brücke über A3 bei Mogendorf ist saniert

Die Einbahnstraßenzeit ist vorbei – und die Region atmet auf. Die sanierte A3-Brücke bei Mogendorf eröffnet wieder freie Fahrt ohne Umwege. Warum das erst der Anfang größerer Baupläne ist, zeigt ein Blick auf die nächsten Projekte.
Lesezeit 1 Minute
Schneller als vorausgesagt ist die Baustelle auf der Autobahnüberführung an der A3 zwischen Mogendorf und Ransbach-Baumbach fertiggestellt worden. Am Mittwoch ist die einspurige Verkehrsführung im Bereich der Brücke abgebaut worden, teilt die zuständige Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit.