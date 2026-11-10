Baustelle endet frühzeitig Freie Fahrt auf L300 zwischen Meudt und Herschbach/Oww Michael Fenstermacher 10.11.2026, 07:00 Uhr

i Im Vorher-Nachher-Vergleich wird deutlich, wie stark die Schäden an der Fahrbahn der L 300 vor Beginn der Bauarbeiten waren. Nun präsentiert sich der Abschnitt zwischen Meudt und Herschbach runderneuert. LBM Diez

Autofahrer dürfen sich freuen: Der Abschnitt der L300 zwischen Meudt und Herschbach wird bereits am Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben, deutlich früher als ursprünglich vom LBM geschätzt. Seit Mai liefen dort die Arbeiten unter Vollsperrung.

Autofahrer können aufatmen: Die seit Mai laufenden Bauarbeiten auf der Landesstraße 300 zwischen Meudt und Herschbach/Oww sind deutlich früher als geplant abgeschlossen. Bereits am Mittwochvormittag (11. November) soll die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden, so der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez in einer Pressemitteilung.







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