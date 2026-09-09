Bilanz in Ransbach-Baumbach Freibad zieht im Hitzesommer viele Besucher an Camilla Härtewig 09.09.2026, 19:00 Uhr

i Das Freibad in Ransbach-Baumbach ist noch bis 13. September geöffnet. Camilla Härtewig

Viele Badegäste, hohe Ausgaben und erste Pläne für das kommende Jahr: Das Freibad Ransbach-Baumbach blickt auf eine gute Saison zurück. Besonders der Frühsommer war stark besucht.

Das Freibad Ransbach-Baumbach hat eine lange Saison hinter sich: Bereits am 1. Mai öffnete die Freizeiteinrichtung und erst am 13. September wird sie ihre Pforten schließen. Der heiße und trockene Sommer hat dabei für gute Besucherzahlen gesorgt. Bürgermeister Michael Merz von der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach zieht eine rundum positive Bilanz.







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