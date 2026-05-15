Noch läuft der Frühjahrsputz Freibad Unnau startet am 1. Juni in die neue Saison Nadja Hoffmann-Heidrich 15.05.2026, 09:00 Uhr

i Nach einer mehrjährigen Generalsanierung war das Freibad Unnau im Sommer 2024 wieder eröffnet worden (Archivfoto). Die aktuelle Freibadsaison soll hier am 1. Juni starten. Röder-Moldenhauer

Die Becken werden gereinigt, die Außenanlagen gepflegt, die Technik wird nach der Winterpause wieder hochgefahren: Zum 1. Juni sollen alle vorbereitenden Arbeiten für die Saison 2026 im Freibad Unnau abgeschlossen sein.

Das Freibad in Unnau startet am Montag, 1. Juni, in die neue Saison. Das hat Timo Koch, Geschäftsführer der betreibenden Marienbad GmbH, auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Auch wenn das Wetter an einigen Tagen Anfang Mai mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen bereits Lust auf Abkühlung gemacht habe, halte man an dem bewährten Termin fest.







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