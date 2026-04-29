Am 1. Mai ist es so weit: Im Freibad Hundsangen wird die Saison eröffnet. Im Winterhalbjahr wurde weiter in die Technik investiert. Zudem wurden neue Spielgeräte aufgestellt. Am Eröffnungstag heißt es: freier Eintritt ins Schwimmbad.
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Eines der attraktivsten Freibäder in der Region erfährt seit vielen Jahren ständig weitere Aufwertung. Ob dies der hölzerne Sonnenschutz über dem Kinderplanschbecken ist, die große Rutsche oder auch die Modernisierung des Beckens und der Wasserversorgung waren: Immer wurde von der VG Wallmerod viel Geld in die Hand genommen, um den Besuchern ein Top-Freibad zu präsentieren.