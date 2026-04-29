Nach weiterer Modernisierung Freibad Hundsangen öffnet am 1. Mai bei freiem Eintritt Klaus-Dieter Häring 29.04.2026, 12:13 Uhr

i Am 1. Mai wird das Freibad in Hundsangen eröffnet. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage installiert, die maßgeblich für den eigenen Stromverbrauch eingesetzt wird. Klaus-Dieter Häring

Am 1. Mai ist es so weit: Im Freibad Hundsangen wird die Saison eröffnet. Im Winterhalbjahr wurde weiter in die Technik investiert. Zudem wurden neue Spielgeräte aufgestellt. Am Eröffnungstag heißt es: freier Eintritt ins Schwimmbad.

Eines der attraktivsten Freibäder in der Region erfährt seit vielen Jahren ständig weitere Aufwertung. Ob dies der hölzerne Sonnenschutz über dem Kinderplanschbecken ist, die große Rutsche oder auch die Modernisierung des Beckens und der Wasserversorgung waren: Immer wurde von der VG Wallmerod viel Geld in die Hand genommen, um den Besuchern ein Top-Freibad zu präsentieren.







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