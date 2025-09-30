Hilfsangebot im Westerwald Frauenhaus feiert mit vielen Gästen runden Geburtstag 30.09.2025, 15:00 Uhr

i Marlies Donnhauser dankte im Namen des Frauenhausteams der engagierten Vorstandsfrau Barbara Metzger (links). Röder-Moldenhauer. Bettina-Röder-Moldenhauer

Mehr als 2500 Frauen und Kinder haben seit Bestehen des Frauenhauses Westerwald das dortige Hilfsangebot in Anspruch genommen. Dafür wurde jetzt dem Team und allen Unterstützern gedankt und zugleich mit Gesang und Kabarett gefeiert.

Das Frauenhaus Westerwald und die angeschlossene Beratungsstelle bieten seit 30 Jahren Frauen und ihren Kindern, die von Gewalt in engen sozialen Beziehungen betroffen sind, Schutz in akuten Gefährdungssituationen und Unterstützung auf dem Weg in ein selbstbestimmtes, gewaltfreies Leben.







