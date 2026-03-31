Petition in Hachenburg Frauen kämpfen für Aufnahme in die Kirmesgesellschaft Nadja Hoffmann-Heidrich 31.03.2026, 18:30 Uhr

i Leonie Bürger (hier mit ihrem Papa Sven) setzt sich dafür ein, dass künftig auch Frauen Mitglied in der Hachenburger KIrmesgesellschaft werden dürfen. Simone Bürger

Fällt in Hachenburg bald eine Männerdomäne? Einige engagierte Frauen fordern, auch Mitglieder der Kirmesgesellschaft werden zu dürfen. Die Solidarität mit den Initiatorinnen einer Online-Petition – auch aus anderen Orten – ist groß.

In Hachenburg haben sich jetzt einige engagierte Frauen auf den Weg gemacht, um für die Aufnahme des weiblichen Geschlechts in die städtische Kirmesgesellschaft (KG) zu kämpfen, in der bislang nur Männer Mitglied werden dürfen. Nachdruck verleihen möchten die Frauen um Leonie Bürger und Anette Rössel ihrer Forderung unter anderem mithilfe einer Online-Petition, die am Dienstagnachmittag bereits rund 600 Unterstützer hatte.







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