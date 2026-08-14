Viel ist in den Wochen und Monaten vor der Hachenburger Kirmes über die mögliche Aufnahme von Frauen in die Kirmesgesellschaft diskutiert worden. Nun ist das Fest für dieses Jahr vorbei. Wir haben nachgehört, wie die Frauen die Festtage erlebt haben.
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Leonie Bürger und Luisa Kohlhas haben die Hachenburger Kirmes sehr genossen. Das teilen die beiden jungen Frauen, die zu den Initiatorinnen der Diskussion um die Aufnahme weiblicher Mitglieder in die Kirmesgesellschaft (KG) gehören, auf Anfrage unserer Zeitung mit.