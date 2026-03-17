Überfall in Herschbach/Uww.
Frau von Erpressungsopfer hält bewaffneten Täter auf
Ein Polizeihubschrauber (Symbolfoto) war bei der Fahndung nach einem möglichen Mittäter einer versuchten Erpressung in Herschbac
Ein Polizeihubschrauber (Symbolfoto) war bei der Fahndung nach einem möglichen Mittäter einer versuchten Erpressung in Herschbach/Uww. im Einsatz.
Felix Hörhager/dpa. picture alliance/dpa/Felix Hörhager

Ein Mann versuchte, bewaffnet mit einer Druckluftwaffe und Reizgas, Bargeld von einer Familie zu erpressen. Er drohte auch mit einem Komplizen – nach diesem suchte die Polizei ergebnislos. Auch ein Hubschrauber war bei der Fahndung im Einsatz

Lesezeit 2 Minuten
Rund eine Dreiviertelstunde lang kreiste am Sonntagmittag ein Polizeihubschrauber über Herschbach: Kurz zuvor war es in dem Ort zu einem Erpressungsversuch gekommen. Ein möglicherweise geflüchteter Mittäter wurde unter anderem vom Helikopter aus in der Umgebung gesucht – die Fahndung blieb ohne Erfolg.

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