Ein Mann versuchte, bewaffnet mit einer Druckluftwaffe und Reizgas, Bargeld von einer Familie zu erpressen. Er drohte auch mit einem Komplizen – nach diesem suchte die Polizei ergebnislos. Auch ein Hubschrauber war bei der Fahndung im Einsatz
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Rund eine Dreiviertelstunde lang kreiste am Sonntagmittag ein Polizeihubschrauber über Herschbach: Kurz zuvor war es in dem Ort zu einem Erpressungsversuch gekommen. Ein möglicherweise geflüchteter Mittäter wurde unter anderem vom Helikopter aus in der Umgebung gesucht – die Fahndung blieb ohne Erfolg.