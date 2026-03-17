Überfall in Herschbach/Uww. Frau von Erpressungsopfer hält bewaffneten Täter auf Katrin Maue-Klaeser 17.03.2026, 20:00 Uhr

i Ein Polizeihubschrauber (Symbolfoto) war bei der Fahndung nach einem möglichen Mittäter einer versuchten Erpressung in Herschbach/Uww. im Einsatz. Felix Hörhager/dpa. picture alliance/dpa/Felix Hörhager

Ein Mann versuchte, bewaffnet mit einer Druckluftwaffe und Reizgas, Bargeld von einer Familie zu erpressen. Er drohte auch mit einem Komplizen – nach diesem suchte die Polizei ergebnislos. Auch ein Hubschrauber war bei der Fahndung im Einsatz

Rund eine Dreiviertelstunde lang kreiste am Sonntagmittag ein Polizeihubschrauber über Herschbach: Kurz zuvor war es in dem Ort zu einem Erpressungsversuch gekommen. Ein möglicherweise geflüchteter Mittäter wurde unter anderem vom Helikopter aus in der Umgebung gesucht – die Fahndung blieb ohne Erfolg.







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