Randale im Oberwesterwald
Frau versetzt Dorf in Angst und erhält Freiheitsstrafe
Neun Stunden dauerte der Prozess am Amtsgericht Westerburg, bei dem eine 33-jährige Frau zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde. 15 Zeugen waren geladen, ebenso eine Fachärztin, die jedoch ihr Gutachten unter Ausschluss der Öffentlichkeit vortrug.
Angela Baumeier

Erst im März dieses Jahres stand 33-Jährige vor Gericht. Seitdem hat sie wieder eine Reihe von Straftaten begangen und ihre Bewährungschance vertan. Jetzt gab es die juristische Quittung dafür.

Zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ist eine 33-jährige Frau am Amtsgericht Westerburg verurteilt wurden. Mit ihren Straftaten tyrannisiert sie ein ganzes Dorf im Oberwesterwald und versetzt die Bewohner in Angst. Erst im März dieses Jahres war sie vom Amtsgericht Westerburg zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.

