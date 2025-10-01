Erst im März dieses Jahres stand 33-Jährige vor Gericht. Seitdem hat sie wieder eine Reihe von Straftaten begangen und ihre Bewährungschance vertan. Jetzt gab es die juristische Quittung dafür.
Zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ist eine 33-jährige Frau am Amtsgericht Westerburg verurteilt wurden. Mit ihren Straftaten tyrannisiert sie ein ganzes Dorf im Oberwesterwald und versetzt die Bewohner in Angst. Erst im März dieses Jahres war sie vom Amtsgericht Westerburg zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.