Der getrennt lebende Ehemann der 67-Jährigen wird des Totschlags verdächtigt. Tatwaffe war ein Hammer, der in seinem Fahrzeug gefunden wurde. Die Vermutung der Ermittler: Er steuerte nach der Tat sein Auto in suizidaler Absicht gegen einen Baum.
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Die Frau, deren Leichnam am Sonntag in Ebernhahn gefunden wurde, ist einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Das teilt der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler am Dienstagnachmittag mit. Der Tat dringend verdächtig sei ein 69-jähriger deutscher Staatsangehöriger: „Bei der Toten handelt es sich um dessen von ihm getrennt lebende Ehefrau.