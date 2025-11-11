Theatersaison in Gemünden „fratze im kopp“ feiert amüsante Premiere Ulrike Preis 11.11.2025, 15:00 Uhr

i Einen amüsanten Theaterabend beschert "fratze im kopp" seinem Publikum in Gemünden. In dem Stück ist Kapitän Ahab (Marcel Holzbach) schuld daran, dass Hennes König (Denis Wolf, links) mit im Buch verschwindet. Ulrike Preis

Mit der märchenhaften Komödie „Ich bin im Buch, holt mich hier raus!“ landet die Laienspielgruppe einen absoluten Volltreffer. Das Publikum dankt mit Standing Ovations.

Für amüsante Abende sorgt derzeit die Theatergruppe „fratze im kopp“, die jetzt Premiere ihrer neuesten Komödie feierte. Seit nahezu drei Jahrzehnten sorgen die Vereinsmitglieder für beste Unterhaltung. In den vergangenen Monaten hatten sie sich mit viel Eifer und Spielfreude auf ihre Auftritte im Dorfgemeinschafthaus Gemünden vorbereitet.







