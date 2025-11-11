„fratze im kopp“ feiert amüsante Premiere

Mit der märchenhaften Komödie „Ich bin im Buch, holt mich hier raus!“ landet die Laienspielgruppe einen absoluten Volltreffer. Das Publikum dankt mit Standing Ovations.
Für amüsante Abende sorgt derzeit die Theatergruppe „fratze im kopp“, die jetzt Premiere ihrer neuesten Komödie feierte. Seit nahezu drei Jahrzehnten sorgen die Vereinsmitglieder für beste Unterhaltung. In den vergangenen Monaten hatten sie sich mit viel Eifer und Spielfreude auf ihre Auftritte im Dorfgemeinschafthaus Gemünden vorbereitet.