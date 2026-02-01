Kreativität in Marienstatt
Frater Gregor fühlt im Orgelspiel Gottes Existenz
Frater Gregor spielt die Rieger-Orgel in der Basilika in Marienstatt.
Gaby Wertebach

Dass Klosterleben und Kreativität kein Widerspruch sind, sondern einander befruchten können, zeigt der Marienstatter Zisterziensermönch Frater Gregor Brandt, Organist der Abtei, auf eindrucksvolle Weise.

Lesezeit 3 Minuten
Noch ist es dunkel im Kloster, als Frater Gregor Brandt in der Abtei Marienstatt seinen Tag beginnt. Gegen 5.15 Uhr endet für ihn die Nacht, eine gute Stunde später begleitet er auf der Orgel das Chorgebet der Mönchsgemeinschaft. „Die Liturgie ist mein täglicher Klangraum“, sagt der Zisterzienser lächelnd.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren