Kreativität in Marienstatt Frater Gregor fühlt im Orgelspiel Gottes Existenz Gaby Wertebach 01.02.2026, 08:55 Uhr

i Frater Gregor spielt die Rieger-Orgel in der Basilika in Marienstatt. Gaby Wertebach

Dass Klosterleben und Kreativität kein Widerspruch sind, sondern einander befruchten können, zeigt der Marienstatter Zisterziensermönch Frater Gregor Brandt, Organist der Abtei, auf eindrucksvolle Weise.

Noch ist es dunkel im Kloster, als Frater Gregor Brandt in der Abtei Marienstatt seinen Tag beginnt. Gegen 5.15 Uhr endet für ihn die Nacht, eine gute Stunde später begleitet er auf der Orgel das Chorgebet der Mönchsgemeinschaft. „Die Liturgie ist mein täglicher Klangraum“, sagt der Zisterzienser lächelnd.







Artikel teilen

Artikel teilen