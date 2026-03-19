Haushaltslage in Westerburg Fraktionen werten Investitionen überwiegend positiv Angela Baumeier 19.03.2026, 08:00 Uhr

i So freundlich wie dieser Blick auf das Wahrzeichen der Stadt Westerburg sieht die Finanzlage der Stadt leider nicht aus. Vor welchen Herausforderungen damit die Stadt steht, wurde bei der Haushaltssitzung deutlich. Ulrike Preis

Stellungnahmen zu dem Haushalt 2026 zeigen Ernst der Westerburger Finanzsituation. Das Zahlenwerk der Stadt wird mit einer Gegenstimme verabschiedet.

Mehrheitlich hat der Stadtrat Westerburg dem Haushaltszahlenwerk 2026 zugestimmt, das einen Jahresfehlbetrag von knapp 1 Million Euro ausweist – und zugleich wichtige Investitionen ermöglichen soll. Bevor das Gremium abstimmte, erklärte Stadtbürgermeister Janick Pape, dass der diesjährige Haushalt „von der Umsetzung wegweisender städtischer Vorhaben geprägt (sei), genauso wie von unbeeinflussbaren Belastungen und notwendigen, laufenden Maßnahmen.







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