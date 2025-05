Fragen zum Herbergsprojekt in Montabaur gestellt

Die Idee, das Montabaurer Rathaus zu einer City-Jugendherberge umzubauen, stößt bei einigen Kreisstädtern auf Kritik. Diese hatten sie schriftlich formuliert und unter anderem an rund 50 Haushalte im Umfeld des Konrad-Adenauer-Platzes verteilt. Zu der Hauptausschusssitzung, in der das Vorhaben erstmals öffentlich präsentiert wurde, hatten sich rund zwei Dutzend Zuhörer eingefunden, denen nach der Präsentation auf Anregung von Peter Hülshörster (CDU) die Möglichkeit eingeräumt wurde, Fragen zu stellen.

Zunächst meldete sich Kritiker Oliver Weisbrod zu Wort. Er fragte, ob die kommunale Investitionsförderung durch VG und Stadt auch früheren Interessenten bekannt gewesen wäre. VG-Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich betonte, für die zuvor angedachten Nutzungen als Wohnungen oder Hotelbetrieb sei eine solche kommunale Förderung nicht zulässig – es hätte aber andere Fördertöpfe gegeben, die den Interessenten auch bekannt gewesen seien.

Parkkonzept hinterfragt

Hotelbetreiberin Natalie Mays äußerte, sie halte die Summe von 49 Euro pro Gast und Tag für unrealistisch, die Jugendherbergsgäste in der Region ausgeben sollen. Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher verwies darauf, dass die Zahlen aus einer wissenschaftlichen Erhebung stamme. Eine weitere Frage zielte auf das Parkkonzept der Jugendherberge ab. Richter-Hopprich antwortete, ein solches sei noch nicht entwickelt. Da aber die Parkplätze der Verwaltung mit deren Umzug aus der Tiefgarage Mitte in die Tiefgarage Nord verlegt würden und in Montabaur weitere Parkhäuser geschaffen werden sollten, rechne man nicht mit Beeinträchtigungen.

Auf die Befürchtung, dass an heißen Sommertagen 390 Jugendherbergsgäste das Montabaurer Freibad stürmen könnten, hatte Richter-Hopprich eine einfache Antwort: „Die Besucherzahlen sind seit 20 Jahren deutlich rückläufig, wir hoffen also auf eine höhere Auslastung.“