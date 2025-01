Ohrwürmer zum Mitsingen Fräulein J. lässt Evergreens in Montabaur erblühen Hans-Peter Metternich 23.01.2025, 17:00 Uhr

i Beschwingt und gut gelaunt startete die Kultur im Keller ins neue Jahr. Das quicklebendige Quintett „Fräulein J. und die Tournedos“ aus dem Rhein-Main-Gebiet sorgten mit deutschen Schlagern der 1950er- und 1960er-Jahre dafür, dass die gute Laune bei den Freunden dieses Genres komplett überschwappte. Hans-Peter Metternich

Einen besseren Auftakt in das neue Veranstaltungsjahr von „Kultur im Keller“ hätte man sich nicht wünschen können: Die Wirtschaftswunderzeit klingt musikalisch auf und lässt das Publikum Strophe um Strophe begeistert mitsingen.

„Kultur im Keller“ hat am zweiten krummen Dienstag im historischen Gewölbe an der alten Stadtmauer in Montabaur zum Aufbruch in die Veranstaltungssequenz des neuen Jahres geblasen. Nach dem letzten Event im Dezember verkündeten die Veranstalter die frohe Botschaft: „Wir können trotz Unwägbarkeiten für unsere Zukunft noch weitermachen.

