Eine Auszeit vom Alltag erlebten die Gäste jüngst bei Kultur im Keller. Fräulein J. und die Tournedos brachten die Musik der 1950er- und 1960er-Jahre nach Montabaur – und damit auch viel Nostalgie, Fröhlichkeit und Ausgelassenheit.
Das Jahr 2026 ist noch ganz jung und erlaubt einen – hoffentlich – positiven Blick nach vorn. Im historischen Kellergewölbe von Montabaur, wo die Veranstalter überglücklich in die Zukunft gestartet sind (denn die Zukunft ist endgültig gesichert), warfen dagegen Fräulein J.